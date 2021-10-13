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Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli yakalandı

13.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların bir bakkaldan sigaraları alma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

SİİRT (AA) - Siirt'te kendilerini polis olarak tanıtarak market ve bakkallarda sözde uygulama yapan ve işlem yapmama karşılığında kaçak sigaraları alan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli, ellerinde polis arması ve üzerinde silah olan 2 şüphelinin bazı market ve bakkallara giderek kaçak sigara uygulaması yaptıklarını, iş yeri sahiplerinden işlem yapmama karşılığında kaçak sigaraları alarak iş yerinden ayrıldıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliklerince yapılan araştırmada, şüphelilerin bir kamyoneti kullandıkları ve araçta bir şüphelinin beklediği tespit edildi.

Ekiplerce Kurtalan ilçesi girişinde durdurulan kamyonetteki 3 şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada, oyuncak silah, 2 polis yaka arması ve 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlıların bir bakkala girerek sigaraları alma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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