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Siirt’te kısıtlamalar çerez satışlarını iki kat arttırdı

13.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Siirt’te, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda vatandaşların kuruyemişe talebi iki kat arttı.Korona virüs salgının en aza indirilmesi için getirilen kısıtlamalarda evde kalan Siirtli vatandaşlar kuruyemişe rağbet gösterdi.

Siirt’te, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda vatandaşların kuruyemişe talebi iki kat arttı.
Korona virüs salgının en aza indirilmesi için getirilen kısıtlamalarda evde kalan Siirtli vatandaşlar kuruyemişe rağbet gösterdi. Satışların iki kat arttığını belirten kuruyemişçi Selami Özbilici, vatandaşların göstermiş olduğu yoğun talepten dolayı satışlardan memnun olduklarını söyledi. Özbilici, "Pandemiden dolayı şu anda Türkiye’nin her yerine kargo hizmetimiz var. Genel olarak pandemide evde oturup televizyon başında muhakkak çerez tüketiliyor. Çerezlerimiz gayet güzel, kaliteli Siirt’ten tüm Türkiye’ye kargo hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kısıtlamalardan dolayı bütün vatandaşlarımız çereze daha çok rağbet etmeye başladı. Bu da haliyle ciromuza ve ürünlerimize iki kat katkı sağladı" dedi.

"Vatandaşlar kuruyemişe yoğun talep gösteriyor"
Kısıtlamalarda vatandaşların kuruyemişe yoğun talep gösterdiğini belirten işletme sahibi Ramazan Özbilici, kısıtlamaların kuruyemiş tüketimini artırdığını vurguladı. Özbilici, "Bu sene pandemiden dolayı satışlarımız çok arttı Allah’a çok şükür. Fiyatların düşük olması nedeniyle diğer illerden de talep var. Fıstık geçen sene 90 liradan satışı yapılıyordu şuan 70 liradan sattığımız için insanlar çok yoğun talep gösteriyor. Kısıtlamalardan dolayı çerez satışımız arttı. Vatandaşlarımız çok yoğun bir talep gösteriyor. Bizde satışlarımızdan çok memnunuz" diye konuştu.

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