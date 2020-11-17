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Siirt’te konut satışları azaldı

SİİRT HABERLERİ  | 17.11.2020 14:50 | Son Güncelleme

Siirt’te konut satışları ekim ayında yüzde 9,3 oranında azalarak 283 olarak gerçekleşti.

Siirt’te konut satışları azaldı

Siirt’te konut satışları ekim ayında yüzde 9,3 oranında azalarak 283 olarak gerçekleşti. Siirt’te konut alanların büyük bölümü ikinci el konutları tercih etti. Ekim ayında satılan konutların yüzde 67’sini ikinci el konutlar oluşturdu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,3 azalırken, Siirt’te konut satışları yüzde 9,3 azaldığını belirten TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Siirt’te konut satışlarının 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalarak 283 olduğunu, bu satışların yüzde 94’ünün ilk satış, 189’u ikinci el satış olarak gerçekleştiğini söyledi. Toka, ’’Siirt’te ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,2 oranında azalarak 50 oldu. İpotekli satışın 17’si ilk satış, 33’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti’’ dedi.

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