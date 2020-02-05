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Siirt’te korkutan yangın, dumandan etkilenen 10 kişi hastanelik oldu

SİİRT HABERLERİ  | 05.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeni ile çıkan dumandan etkilenen 10 kişi, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Kültür Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Çıkan yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan zehirlenen 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın nedeni ile bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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