YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

SİİRT HABERLERİ  | 11.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu: - "Biz bu virüsü Siirt'ten söküp atacağız"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Siirt'te denetim yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, diğer yetkililer ile Helvacılar Çarşısı'ndaki işletmelerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Sağlık Bakanlığının belirttiği kriterlere herkesin uymasını istedi.

Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Siirt'te yoğun bir denetim sürdürüyoruz. Şu an Siirt'in en kalabalık çarşısı olan Helvacılar'dayız. Herkes maske takıyor, kurallara uyuyor. Bazen yoğunluktan dolayı belki mesafe kuralına uyamadığımız oluyor, ama dikkat etmeliyiz. Polisimiz, jandarmamız, sağlık ve milli eğitim müdürlüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Grubumuz ve Kızılayımız ile diğer tüm kurumlarımızla yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Herkes bir denetim ekibi gibi birbirini denetleyecek. 'Ben kurallara uyuyorum' diyen herkese teşekkür ediyorum. Kararlıyız, bu virüsü yeneceğiz. Biz bu virüsü Siirt'ten söküp atacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Siirt Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:17
Öğle
12:22
İkindi
16:09
Akşam
19:18
Yatsı
20:44

Siirt Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Can Eczanesi
Merkez
Parlak Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Genç Kız Babasının Silahıyla Intihar Etti

Genç Kız Babasının Silahıyla Intihar Etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.