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Siirt’te köylüler için 60 yaşam çadırı kuruldu

SİİRT HABERLERİ  | 05.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyünde meydana gelen zemin hareketlenmesinden dolayı evlerde meydana gelen çatlaklar ve yıkılmalar nedeniyle AFAD başkanlığı tarafından köylüler için 60 adet yaşam çadırı kuruldu.Köyde birçok evde meydana gelen çatlaklar ve kısmi yıkılmalardan dolayı AFAD başkanlığı tarafından köye 60 yaşam çadır gönderildi.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyünde meydana gelen zemin hareketlenmesinden dolayı evlerde meydana gelen çatlaklar ve yıkılmalar nedeniyle AFAD başkanlığı tarafından köylüler için 60 adet yaşam çadırı kuruldu.
Köyde birçok evde meydana gelen çatlaklar ve kısmi yıkılmalardan dolayı AFAD başkanlığı tarafından köye 60 yaşam çadır gönderildi. Gönderilen çadırlar Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt AFAD ekipleri personeli tarafından kurularak köylülere verildi. Yıkılan evlerin tespiti için çalışmaların diğer köylerde de devam edeceği öğrenildi.

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