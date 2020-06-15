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Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

SİİRT HABERLERİ  | 15.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Cintepe köyünde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen köy sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Cintepe köyünde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.
Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen köy sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Samet Aslan, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Aslan, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.

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