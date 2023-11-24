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Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

24.11.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Siirt'te küçükbaş hayvan çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Aktaş köyünün Başur Köprüsü mevkisinde geçen hafta M.Ş.T'ye ait 330 küçükbaş hayvanın çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte 18 kameradan 22 saatlik görüntü analizi ve olay yerinde yapılan detaylı inceleme ve araştırma neticesinde 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin merkez Kışlacık köyündeki ikametlerinde yapılan arama çalınan hayvanlar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan C.B. ve D.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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Siirt hırsızlık hayvan

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