Siirt'te "Küçükbaş Hayvan Sperma Payetleme Birimi"nin temeli atıldı

Temeli atılan projenin ülkede küçükbaş hayvancılık konusunda bir ilk olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, " Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan merkez, Siirt'te hayvancılığın gelişmesinde itici bir güç olacaktır. İlimizde tarım ve hayvancılık faaliyetleri göçü engellediği gibi tersine göçü başlatmıştır. Köylerimizin altyapı çalışmaları büyük bir hızla yürütülmektedir. Köylerimizde sağlanan huzur ve güven iklimi ile altyapılarının iyileştirilmesi, tarım ve hayvancılık alanında yapılan desteklerin artırılması, köylerimizi cazip hale getirilmesinin önünü açmıştır." diye konuştu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgelerin sosyal ve ekonomik yapılarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla gelir getirici yatırım ve projelerin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

"Tek ve ilk olma özelliği taşıyan, sperma payetleme merkezinde üretilecek yüksek verimli kültür ırkı saf tekelere ait dondurulmuş spermaları ihtiva eden payetler, başta Siirt olmak üzere tüm bölge ve ülke keçi yetiştiriciliğinin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayabilecek kapasiteye sahip olacaktır. Bu çerçevede payetleme merkezinin ilimizde kurulması, hem bölgesel kalkınmada itici güç olacak, hem de üreticilerimizin gelir seviyesini artırmaya yönelik bir hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Payetleme merkezi, sektörel olarak bölgesel istihdama önemli katkılar sunmakla birlikte proje tam kapasite olarak faaliyete geçtiğinde ülkemizin küçükbaş hayvan sperma payetleme ihtiyacının yüzde 20'sini karşılaması öngörülmektedir."

- "Üniversiteler, kalkınmada bizatihi bir aktör haline geliyor"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da merkezin temel atma töreninin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Türkiye'de üniversitelerin işlevleriyle ilgili konuşan Aktay, "Özellikle taşrada üniversitelerin gerçek yerini bulduğunu gösteren bu tür faaliyetler beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

"Taşrada üniversite mi olur? Sadece öğrenci yetiştirir. Yetiştireceği öğrenciler sadece işsizler ordusuna biraz daha katkıda bulunmaktan başka ne yapar." şeklinde eleştiriler olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Siirt, hayvancılıkla uğraşan bir yer. Hayvancılığın geliştirilmesi gerekiyor ve bunun için alınması gereken tedbirler vardı. Üniversitemiz işte bu işe yarıyor. Üniversiteler, kalkınmada bizatihi bir aktör haline geliyor. Yani üniversiteler taşrada sadece öğrenci yetiştirmez. Öğrenci yetiştirmek önemli bir fonksiyondur ama o fonksiyonun yanı sıra bilgi üretir ve ürettiği bilgiyle o şehrin var olan mevcut potansiyellerini buluşturur, birleştirir ve şehrin kalkınmasına ciddi anlamda katkıda bulunur."