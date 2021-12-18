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Siirt'te "Mevlana insan ve doğa" konulu resim sergisi açıldı

18.12.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te "Mevlana insan ve doğa" konulu resim sergisi açıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında açılan "Mevlana insan ve doğa" konulu yağlı boya resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Behçet Dildirim tarafından bir alışveriş merkezinde hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı.

Sergiyi gezen Hacıbektaşoğlu, Hz. Mevlana'nın ölüm yıl dönümünün, kendi ifadesiyle düğün günü olan Allah'a kavuşmak olduğunu belirterek, "Bu vesileyle böyle bir günde insan ve o insanı semazen figürü ile bütün resimlerinde anlatan bu sergi, insan, inanç ve tabiat ilişkilerini çok iyi anlatıyor." dedi.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik semazen gösterisiyle sona erdi.

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