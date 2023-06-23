YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te Millet Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Siirt’te Millet Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

23.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt kent merkezinde 27 dönüm alan üzerinde kurulan ve açılışını 4 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Millet Bahçesi’nde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Siirt’te Millet Bahçesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Hava sıcaklığının her geçen gün artmasıyla vatandaşlar, Millet Bahçesi’ne akın ediyor. Bazı vatandaşlar, ağaç gölgesinde serinleyip, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar ise günün keyfini çıkardı.
Millet Bahçesi açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından desteklenen 27 dönüm arsa üzerinde kurulan yüzde 80’ni yeşil alana sahip Siirt Millet Bahçesi’nde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olarak halka hizmet vermeye devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSiirt'te tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
THY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldüTHY kaptan pilotu taşın fırlamasıyla oluşan kazada öldü
Taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit olduTaciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:43
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:45
Yatsı
21:26

Siirt Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Derman eczanesi
Baykan
Yeşil eczanesi
Merkez
Özkan eczanesi
Baykan
Çarsi eczanesi
Merkez
Dogu eczanesi
Pervari
Yusuf eczanesi
Kurtalan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.