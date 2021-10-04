Siirt'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Abbas Kaya yönetimindeki 56 AC 114 plakalı minibüs, Siirt-Batman kara yolundaki Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında Vedat Aykal'ın kullandığı 06 BD 0113 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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