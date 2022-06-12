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Siirt'te Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışması sürüyor

12.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgelerinde sürdürülüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için gece geç saatlere kadar süren çalışmalar, verilen aranın ardından sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Timurtaş'ın sudan çıkarıldıktan sonra müdahaleye rağmen kurtarılamadığı olayda kaybolan Güneş'in bulunması için Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama ekiplerinin desteğiyle çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmalarında UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri de görev alıyor.

Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgelerinde sürdürülüyor.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer yetkililer de çalışmaları takip ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, dün ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler Eyüp Güneş'in bulunması için çalışma başlatmıştı.

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