Siirt'te Müküs Çayı'nda boğulan hemşirenin cenazesi toprağa verildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda boğularak hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi defnedildi.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında dün arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen ve sudan çıkarıldıktan sonra müdahaleye rağmen kurtarılamayan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi.

Şeyh Faraç Camisi'ne getirilen Timurtaş'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından kent merkezindeki Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, dün ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin Eyüp Güneş'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

