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Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

04.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Abdulkadir Ç. idaresindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, Kuşdalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyondaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Siirt

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