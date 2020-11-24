YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

Siirt'te öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

SİİRT HABERLERİ  | 24.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Siirt'te öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

SİİRT (AA) - Siirt'te Mehmetçik İlkokulu öğrencileri, İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımında bulundu.

Bir hafta önce okulda kampanya başlatan öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları battaniyeleri okul yönetimine teslim etti.

Okulun müdürü Mustafa Özkoyuncu, duyarlılıklarından dolayı tüm öğrencilere teşekkür etti.

Daha önce Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için de aynı dayanışmanın gösterildiğini ifade eden Özkoyuncu, "İzmir'deki depremzedelere öğrencilerimiz kendi harçlıklarıyla destek oldu. Aldıkları 50 battaniyeyi deprem bölgesine gönderiyoruz. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Bu duyarlılık, dayanışma için güzel bir örnek." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

Siirt Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
12:04
İkindi
14:40
Akşam
17:03
Yatsı
18:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Abka Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.