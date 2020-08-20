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Siirt’te oluşturulan mahalle denetim ekiplerine eğitim verildi

SİİRT HABERLERİ  | 20.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın ’izolasyon tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında salgın denetim merkezleri bünyesinde oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri’ne bilgilendirici eğitimler verildi.Valilik Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısına, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, emniyet, jandarma, sağlık müdürlüğü, halk sağlığı hizmetleri, milli eğitim, valilik idare ve denetim müdürlüğü ve diğer ilgili birimler katıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın ’izolasyon tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında salgın denetim merkezleri bünyesinde oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri’ne bilgilendirici eğitimler verildi.
Valilik Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısına, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, emniyet, jandarma, sağlık müdürlüğü, halk sağlığı hizmetleri, milli eğitim, valilik idare ve denetim müdürlüğü ve diğer ilgili birimler katıldı. İl sağlık müdürlüğü, emniyet ve jandarma yetkilileri tarafından verilen eğitimlerin ardından katılımcılara hitap eden Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Covid-19 vakalarının yayılma hızını engellemek, izolasyon ve karantina sürecini tamamen etkin bir şekilde kontrol altına alınması amacıyla Covid-19 pozitif hasta ve temaslılarını günlük olarak evlerinde takip edilmeleri, izolasyon kurallarına uyup uymadıkları ekiplerce kontrol edileceğini dile getirdi. Özdemir, “Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürüteceğini ifade ederek, “Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca da gerekli adli işlemler başlatılacaktır” dedi.
Toplantı, görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.

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