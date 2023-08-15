Siirt’te orman yangını: Birçok ilden destek istendi

Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine Siirt AFAD ekibi, Orman İşletmesi İtfaiyesi, Siirt Belediyesi İtfaiyesi, Baykan Belediyesi İtfaiyesi, Ziyaret Belde Belediyesi İtfaiyesi, İlçe Jandarma ve Meşelik Köyü Jandarma Karakolu personeli olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.

Adıyaman Deprem Bölgesi Genel Koordinatörü olarak olarak görev yapan AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun, yangının büyümesi üzerine AFAD Kriz Merkezi ile görüşerek Ankara Hava Destekli Yangın Denetim Merkezinden ve Şanlıurfa Yangın Harekat Şube Merkezinden yardım istediklerini belirtti.

