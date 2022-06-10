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Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

10.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ömer Pekedis (37) yönetimindeki 34 LR 6070 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Pekedis ile araçtaki Burak (5), Berkay (11), İbrahim (39) ve Metin (36) Pekedis ile Yusuf Yoltaş (47) ve Yaser Ürek (15) yaralandı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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