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Siirt’te pandemi toplantısı yapıldı

SİİRT HABERLERİ  | 07.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, pandemi kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutulması için önemli tedbirlerin yeni dönemde alınarak, uygulamaya geçirildiğini belitti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, pandemi kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutulması için önemli tedbirlerin yeni dönemde alınarak, uygulamaya geçirildiğini belitti. Vatandaşların sağlığı için korona virüs salgınıyla mücadelede tüm kurumların her türlü imkanlarını kullanması gerektiğine vurgu yapan Vali Hacıbektaşoğlu, yeni önlemlerin şart olduğunu, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Rehavetten kurtulmak gerektiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve temizliğin önemine bir kez daha dikkat çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirlere ve kararlara uyum gösterilirse, hep birlikte bu salgın sürecini başarıyla atlatacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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