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Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

11.06.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşirelerden biri ağır yaralı olarak kurtarıldı, diğerini arama çalışması sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden 2 hemşire, Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire H.T, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada H.T. sudan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri, E.G'yi arama çalışması başlattı.

H.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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