YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi

SİİRT HABERLERİ  | 21.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Köprüçay köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu sürüyor.

Bölgede arama faaliyeti yürüten ekipler, akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloku, telsiz, sim kart bulunan cep telefonu, çakmak doldurma tüpü ile muhtelif sağlık ve giyim malzemesi buldu.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Pervari siirt terör operasyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Siirt Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:22
Öğle
12:16
İkindi
15:59
Akşam
19:00
Yatsı
20:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Yeşeren Umutlar Projesi'nin Ygs Başarısı

Yeşeren Umutlar Projesi'nin Ygs Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.