Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen sahte içki operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkiye karşı çalışmalarını sürdürda.
Bu kapsamda kent merkezindeki bir tekel bayisinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 şişe içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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