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Siirt’te şehit aileleri ve afetzede aileler yalnız bırakılmadı

22.04.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, görev başındaki güvenlik güçlerini, şehit yakınlarını ve depremzede aileleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Siirt’te şehit aileleri ve afetzede aileler yalnız bırakılmadı

Siirt Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, Kezer yerleşkesinde bulunan jandarma uygulama noktası, Kilit-1 polis uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Yardımcısı Baytok, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek bayramlarını kutladı. Vali Yardımcısı Baytok, uygulama noktasında durdurulan araçlara çikolata ikramında bulunarak vatandaşların da bayramını kutladı.

Vali Yardımcısı Baytok daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunarak bayramlarını tebrik eden Baytok, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

ŞEHİT AİLELERİ VE DEPREMZEDE AİLELER YALNIZ BIRAKILMADI

Baytok ve beraberindeki heyet, Pervari/Köprüçay köyü kırsalında 1994 yılında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen güvenlik korucusu Nezir Çiftçi’nin ailesini ve yakınlarını ziyaret etti, bayramlarını kutladı. Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Baytok, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun selamlarını iletti. Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yardımcısı Baytok ve beraberindekiler daha sonra 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle Siirt’te misafir edilen Faruk Ayğan’ın ailesini ziyaret etti. Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Baytok, ailenin bayramını kutladı.

Ziyarette Vali Yardımıcıs Baytok’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu eşlik etti.

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