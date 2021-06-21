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Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Çeşmesi açıldı

21.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te şehit mezarları yenilendi, Şehitler Çeşmesi açıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesi Konakpınar köyünde, şehitlerin mezarları yenilendi, Şehitler Çeşmesi açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtalan Kaymakamlığınca düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende, 1996'da Afyonkarahisar'da askerlik görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olan Metin Yoltay ve 1993'te Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz ve koruma baş memuru iken PKK terör örgütünce şehit edilen Halil Pekacar'ın mezarları yenilendi, şehitler adına yaptırılan çeşmenin açılışı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin adını sonsuza dek yaşatacağız. Hiçbir zaman onları ve yakınlarını unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Törene, şehit yakınları da katıldı.

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