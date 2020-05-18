Siirt'te şehit yakınlarından kan bağışı kampanyasına destek

SİİRT (AA) - Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu'nun öncülük ettiği şehit yakınları, kan bağışında bulundu.

Şehit yakınları, Türk Kızılayın kampanyasına destek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak kan vermek istediklerini belirtti.

Ekipler tarafından evlerinden alınan şehit yakınları, Güres Caddesi'ndeki Türk Kızılay Kan Merkezinde kan verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Ömer Beytekin, Türk Kızılayın ülke genelinde başlattığı "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına şehit aileleriyle destek verdiklerini söyledi.

Kendisinin de şehit çocuğu olduğunu belirten Beytekin, şunları aktardı:

"Kızılayın ülke genelinde stoktaki kanın azalması nedeniyle başlattığı kampanyaya destek oluk. Bizleri arayan şehit yakınları kan vermek istediklerini söyledi. Biz de organizasyon yaparak bir kısmını araçlarla evlerinden aldığımız şehit yakınlarını Kızılay Kan Merkezine getirdik."

Şehit yakını Hüsnü Adıgüzel de emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Şehit yakınları olarak destek amacıyla kan vermeye geldik. Bir ünite kan hayat kurtarır. Bu düşünce ile herkesi kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Şehit yakınları tarafından 58 ünite kan bağışlandı.

