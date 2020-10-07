YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te seralarda yetiştirilen ürünler incelendi

Siirt’te seralarda yetiştirilen ürünler incelendi

SİİRT HABERLERİ  | 07.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında desteklenen çiftçi Hamza Keleş’e ait 25 bin metrekarelik sera alanında incelemelerde bulundu.Teknik elamanlar tarafından seralarda yapılan incelemelerde yetiştirilen ürünlerin incelendiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdür Ergün Demirhan, sera tarımında karşılaşılan sorunların ele alındığını ve pazar durumu konusunda çiftçi Hamza Keleş’ten bilgi alındığını söyledi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında desteklenen çiftçi Hamza Keleş’e ait 25 bin metrekarelik sera alanında incelemelerde bulundu.
Teknik elamanlar tarafından seralarda yapılan incelemelerde yetiştirilen ürünlerin incelendiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdür Ergün Demirhan, sera tarımında karşılaşılan sorunların ele alındığını ve pazar durumu konusunda çiftçi Hamza Keleş’ten bilgi alındığını söyledi. Demirhan, "İlimiz önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olmasına karşılık seracılıkta istenilen seviyede değiliz. Geçen haftalarda Eruh ilçemizde 5 bin metrekare sera hizmete girmiştir. Seracılığı yaygınlaştırmak istemekle beraber karlı bir yatırıma dönüşmesi için yetiştiricilik ve pazarlama konularında karşılaşılan sorunları çözmek istedik. Konu ile ilgili sorunları yerinde tespit ederek üreticilerimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.
Seralarda salatalık, domates, biber ve kabak yetiştirdiklerini aktaran Hamza Keleş, sera yetiştiriciliğinde, pazarlamada karşılaştıkları sorunları yetkililere ilettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Tepebaşı mevkiinde trafik kazası
Tepebaşı mevkiinde trafik kazası
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması

Siirt Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:06
Öğle
12:05
İkindi
15:20
Akşam
17:54
Yatsı
19:09

Siirt Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özdemir Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.