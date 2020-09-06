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Siirt'te sınava geç kalan öğrenci ağlayarak okuldan ayrıldı

SİİRT HABERLERİ  | 06.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Siirt'te sınava geç kalan öğrenci ağlayarak okuldan ayrıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, unuttuğu kimliği ailesince yetiştirilmesine rağmen geç kalan öğrenci, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sınavda adaylara, sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bazı adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Adaylar, okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek için sosyal mesafe kuralına göre sınava alındı. Aileler, okul bahçelerine alınmadı.

Geç kalan adaylar, koşar adımlarla sınava yetişmeye çalıştı.

Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda sınava giren bir kız öğrenci unuttuğu kimliğini ailesinden istedi.

Kimliği ulaştırılan öğrenci geç kaldığı için sınava alınmayınca elindeki belgeleri yere attı, ağlayarak okuldan ayrıldı.

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Merkez
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