Siirt'te sıvıya karıştırılmış 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında durdurulan araçta 21 kilo 240 gram sıvıya karıştırılmış metamfetamin ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın öncülüğünde il genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti.
Tedbir alan polis ekipleri, Baykan ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, aracın bagaj kısmında bulunan mavi bidonda ve özel bölmesinde 21 kilo 240 gram sıvıya karıştırılmış metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.