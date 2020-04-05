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Siirt'te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma gideriyor

SİİRT HABERLERİ  | 05.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Siirt'te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma gideriyor

SİİRT (AA) - Siirt'in köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin maaş ve sosyal yardım ödemeleri, jandarma ekiplerince ulaştırılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er liralık destek ödemeleri ve maaşlarını evlerinde teslim eden ekipler, ayrıca ihtiyacı olanlara yiyecek, temizlik ve ilaç yardımında bulunuyor.

Sosyal yardım ve maaşlarını alan köy sakinleri, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma siirt Yardım

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