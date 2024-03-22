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Siirt’te su ürünleri av yasağı 1 Nisan’da başlıyor

İHA İHA
22.03.2024 13:55
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Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri av yasağı döneminin 1 Nisan’da başlayacağını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılana açıklamada, Siirt sınırları içerisinde yer alan bütün doğal göl, gölet, baraj göleti, akarsu gibi iç sularda olup 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için av yasağının 1 Nisan ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında başlayacağı belirtildi. Yasağa uymayanlar hakkında adli para cezası verileceği bildirilen açıklamada, ayrıca yapılacak denetimlerde yasadışı avcılık faaliyeti tespiti halinde ilgililer hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal işlem yapılarak idari para cezası uygulanacağı ve avcılıkta kullanılan av araç gereçlerine el konulacağı ifadelerine yer verildi.

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