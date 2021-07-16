Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aycan Deneri'nin (22) kullandığı, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Durankaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Dilber (43), Zeynep (36), Abdülhalik (15) ve Sevim Deneri (12), sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz