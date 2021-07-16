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Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

16.07.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aycan Deneri'nin (22) kullandığı, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Durankaya köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Dilber (43), Zeynep (36), Abdülhalik (15) ve Sevim Deneri (12), sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

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