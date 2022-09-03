Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Öneryıldız'ın (30) kullandığı araç, Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz