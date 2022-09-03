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Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

03.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Öneryıldız'ın (30) kullandığı araç, Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Şirvan patpat

Siirt Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:37
Öğle
12:17
İkindi
15:54
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

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