Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Öneryıldız yönetimindeki tarım aracı, Fatih Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Zekiye ve Hediye Öneryıldız yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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