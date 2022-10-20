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Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

20.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Öneryıldız yönetimindeki tarım aracı, Fatih Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Zekiye ve Hediye Öneryıldız yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Siirt patpat

Siirt Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:02
İkindi
15:06
Akşam
17:36
Yatsı
18:52
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

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