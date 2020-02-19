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Siirt’te Tarım ve Ağaç Müzesi Projesi

SİİRT HABERLERİ  | 19.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında Siirt’te yapılması planlanan Tarım ve Ağaç Müzesi Projesinin imza töreni gerçekleştirildi.Sanayi Bakanlığı SOGEP Destekleri kapsamında DİKA aracılığıyla desteklenecek olan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarım ve Ağaç Müzesi Projesi DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan tarafından imzalandı.

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında Siirt’te yapılması planlanan Tarım ve Ağaç Müzesi Projesinin imza töreni gerçekleştirildi.
Sanayi Bakanlığı SOGEP Destekleri kapsamında DİKA aracılığıyla desteklenecek olan Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarım ve Ağaç Müzesi Projesi DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan tarafından imzalandı. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan atılan imzalarla proje uygulama sürecinin başladığını, projenin Siirt’e hayırlı olmasını diledi. Proje ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait alanda tarım müzesi, tarım kütüphanesi, cep sinema salonu, ağaç müzesi, halkımızın istifade edeceği yeşil alan ve sosyo kültürel tesislerin yapılacağı öğrenildi.

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