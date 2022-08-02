YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

0Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, "iş birlikçi" oldukları öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe kırsalında düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Operasyonda uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 150 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyorMüküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyor
Kayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulunduKayseri'de zorla evden çıkarılmak istenen kiracı suç duyurusunda bulundu
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:09
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:28
Yatsı
20:58
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.