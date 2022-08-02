Siirt'te terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
0Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri, "iş birlikçi" oldukları öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe kırsalında düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Operasyonda uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 150 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz