YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

SİİRT HABERLERİ  | 06.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Siirt'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve suç örgütlerinin finans kaynaklarının önlenmesi, silah ve mühimmat kaçakçılığının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kentte yaşayan Z.Y'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak suretiyle H.E'nin evinde uzun namlulu silahlar ile bunlara ait mühimmat sakladığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda H.E'nin ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 691 uzun namlulu silah fişeği ele geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Siirt Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:05
Öğle
12:05
İkindi
15:21
Akşam
17:55
Yatsı
19:10

Siirt Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Köşker Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.