Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kaydı bulunan zanlı, yol kontrolünde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kaydı bulunan İ.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Baykan ilçe merkezinde yol kontrolü yapan ekipler, cumhuriyet savcısının talimatıyla İ.F'yi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

