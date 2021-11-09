Siirt'te terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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