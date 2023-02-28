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Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

28.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve mitingi gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak bazı önlemler alındığı belirtildi.

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtiler bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu husus göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler gibi yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 Mart saat 00.01'den 15 Mart saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Siirt Siirt Valiliği toplantı

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