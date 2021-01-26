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Siirt’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 394 oldu

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Siirt’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 394 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılı aralık ayında Siirt’te trafiğe kayıtlı araç toplam araç sayısı 20 bin 394 olurken, aralık ayında 419 aracın devri yapıldı.
Siirt’te otomobil sayısı 2020 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 6 bin 763 oldu. Siirt’teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 6 bin 763 otomobil, bin 548 adet minibüs, 126 adet otobüs, 5 bin 165 adet kamyonet, 970 adet kamyon, 2 bin 44 adet motosiklet, 3 bin 430 adet traktör ve 348 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. 2020 yılı aralık ayında Siirt’te toplam 419 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 152 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 121 adet ile kamyonet, 68 adet ile traktör, 29 adet ile minibüs, 29 adet ile motosiklet, 16 adet ile kamyon ve 4 adet ile özel amaçlı araç izledi. 2020 yılı aralık ayında Siirt’te 105 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.
Siirt’te 2020 yılında trafiğe kaydı yapılan bin 133 taşıtın türlerine göre dağılımı incelendiğinde 456 otomobil, 20 adet minibüs, 10 adet otobüs, 110 adet kamyonet, 10 adet kamyon, 176 adet motosiklet, 300 adet traktör ve 51 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

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