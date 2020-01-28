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Siirt’te uyuşturucu operasyonu

SİİRT HABERLERİ  | 28.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman-Kurtalan karayolu üzeri Gürgöze köyü girişinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt’te uyuşturucu operasyonu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman-Kurtalan karayolu üzeri Gürgöze köyü girişinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan arama sonucu aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde 500 gram toz esrar maddesi ve şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup, şüpheliler S.A ve E.K. suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmıştır. Adli işlemlere başlanılarak şüpheliler gözaltına alınmıştır" denildi.

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Ela Eczanesi
Merkez
Nas Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
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