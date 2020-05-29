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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

SİİRT HABERLERİ  | 29.05.2020 18:37 | Son Güncelleme

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçların önlenmesine yönelik il genelinde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 920 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

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