YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

SİİRT HABERLERİ  | 30.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 adet uyuşturucu hap ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 adet uyuşturucu hap ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kurtalan ilçesinde uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 şüpheli ile birlikte 20 adet uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmalar yürütülmekte olup, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Siirt Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:10
Öğle
12:14
İkindi
16:01
Akşam
19:09
Yatsı
20:34

Siirt Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abka Eczanesi
Merkez
Aydınlar Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Siirt Valisi Aydın, Şehit Aileleri Ve Gazileri Evinde Ağırladı

Siirt Valisi Aydın, Şehit Aileleri Ve Gazileri Evinde Ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.