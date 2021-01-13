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Siirt’te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsa kısıtlamaya uymadıkları için 10 bin lira para ceza kesildi

13.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Siirt’te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsa kısıtlamaya uymadıkları için 10 bin lira para ceza kesildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kolluk devriyesi esnasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kolluk devriyesi esnasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilere kısıtlamayı deldikleri için 10 bin 407 lira para cezası kesildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyelerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Merkez Çal Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan eski Tillo yolu mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, 3 şüpheli şahsın devriye aracını fark edince bulundukları yerden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Kısa sürede yakalanıp kimlikleri tespit edilen Ö.Y., Y.E., Ö.B. isimli şahıslar hakkında yapılan kontrollerde Ö.B. isimli şahsa ait 30 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Siirt Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Ö.Y., Y.E. ve Ö.B. isimli şahıslar, adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca her bir şüpheli şahsa 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 407 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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