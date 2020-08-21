YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te valilik personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Siirt’te valilik personelinden kan bağışı kampanyasına destek

SİİRT HABERLERİ  | 21.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Siirt Valiliğinde görevli personeller, pandemi döneminde kan stoklarının azalması nedeni ile kan bağışında bulundu.Valilik personeli, Kızılay gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu.

Siirt Valiliğinde görevli personeller, pandemi döneminde kan stoklarının azalması nedeni ile kan bağışında bulundu.
Valilik personeli, Kızılay gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti. Salgın dolayısıyla kan stoklarında ciddi azalma görüldüğüne dikkati çeken Vali Hacıbektaşoğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmasını istedi.
Kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Siirt Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:26
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Siirt Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Güres Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.