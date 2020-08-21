Siirt’te valilik personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Siirt Valiliğinde görevli personeller, pandemi döneminde kan stoklarının azalması nedeni ile kan bağışında bulundu.

Valilik personeli, Kızılay gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti. Salgın dolayısıyla kan stoklarında ciddi azalma görüldüğüne dikkati çeken Vali Hacıbektaşoğlu, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı kan bağışında bulunmasını istedi.

Kampanyanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceği belirtildi.

