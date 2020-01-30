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Siirt’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

SİİRT HABERLERİ  | 30.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Siirt’te, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanların geçiş noktalarına yem bırakıldı.

Siirt’te, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanların geçiş noktalarına yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.
Çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara 710 kilogram yem bıraktıklarını aktaran Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, her yıl olduğu gibi bu yılda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Şeker, "Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olarak bugünde yemleme faaliyetlerimize Kurtalan’a bağlı Beykent köyünde devam ediyoruz. Yaban hayatını yerinde destekleme faaliyeti kapsamında yaban hayvanlarımızın ve kuşlarımızın aynı zamanda şehre inmemesi ve şehirdeki insanlarımızın ve hayvanlarımızın onlara zarar vermemesi için yaban hayvanlarımızı doğada beslemeye devam ediyoruz. Sakatat, arpa, buğday ve saman artıklarını doğada bırakarak yaban hayvanlarının doğa da kendi ortamlarında beslenmelerini sağlayarak doğal hayatımızı destekliyoruz. Ve gelecek nesillere bunu da bir örnek olarak göstermek için bugün yemlenme faaliyetimizi tekrardan gerçekleştirdik. Ve aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu yılda farklı ilçelerimizde Şirvan, Baykan, Pervari, Tillo ve aynı zamanda korunan alanlarımız olan Tillo Tabiat Parkı ve Botan Vadisi Milli Park sınırları içerisinde yemlenme faaliyetlerimize devam ederek yaban hayatını yerinde destekleyerek Siirt Şube Müdürlüğü olarak bu konuda yaban hayvanlarımıza destek vereceğiz" dedi.

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