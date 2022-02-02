YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

02.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tillo'nun Sinep köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Şube müdürlüğünde görevli mühendis Gökhan Şeker, gazetecilere, yaban hayvanlarına yem desteğinin kış ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

Şu ana kadar tespit edilen noktalara 1,5 ton yem ve 800 kilogram pazardan toplanan sebzelerin bırakıldığını belirten Şeker, "Yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik kış ayları boyunca merkez ve tüm ilçeleri kapsayan şekilde yemleme çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar özellikle kar örtüsünün çok olduğu ve evcil sürülerin ulaşamayacağı yerleşim yerlerine uzak alanlarda yapılıyor." dedi.

Şeker, yem bırakılan alanların, fotokapan, ayak izi, uzaktan gözlem ile izlenerek bu çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edildiğini anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSiirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandıTekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştuÖdemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:31
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:01
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.