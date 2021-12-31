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Siirt'te yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

31.12.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yaralı bulunan atmaca, tedavisinden sonra doğaya salındı.

İlçe kırsalında köylülerin yaralı bulduğu atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi ettikleri atmacayı, bulunduğu Özpınar köyü kırsalında doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Merkez Şefi Gökhan Şeker, "Tüm vatandaşlara önemli görevler düşüyor. Özellikle kaçak avcılık yapanlara yönelik ilgili birimlere ihbarda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

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